Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Berechtigter Mann entzündet versehentlich in der jüdischen Synagoge ein Stofftuch an einer brennenden Kerze

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 23.50 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevier HD-Mitte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein "flackerdes" Licht fest, welches aus dem Innern der jüdischen Synagoge, Häuserstraße 10 nach außen drang. Bei einer genaueren Nachschau konnte ein brennendes Stoffuch im Foyer der Synagoge festgestellt werden. Die Feuerwehr wurde verständigt, die Synagoge betreten und das Stofftuch schnell gelöscht. Zudem wurden aufgrund der bis dato unbekannten Lage starke Polizeikräfte hinzugezogen. Nach kurzer Dauer machte ein Mann, welcher sich berechtigt in der Synagoge aufhielt, auf sich aufmerksam. Im Fortgang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann versehentlich das bereits erwähnte Stofftuch mittels einer brennenden Kerze entzündete. Während des Löschversuchs, fiel das Stofftuch im Foyer der Synagoge zu Boden. Ein Personen oder Sachschaden entstand durch das Brandgeschehen nicht.

Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell