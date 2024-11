Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kontrolle mit manipulierten Gasgriff - Täter leistet Widerstand

Nordhausen (ots)

Hinter der Alten Mühle stellten Polizeibeamte am Donnerstag einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann mit einem E-Bike fest. Dieses war durch den 39-Jährigen derart manipuliert worden, dass es einem versicherungspflichtigen Fahrzeug entsprach, für das der Mann eine Fahrerlaubnis hätte vorweisen müssen. All das konnte der 39-Jährige gegenüber den Beamten nicht nachweisen. Zudem nahm der Mann am Straßenverkehr teil und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Da der Beschuldigte nicht mit den polizeilichen Maßnahmen einverstanden war, schlug er nach diesen. Er musste zu Boden gebracht und mit Stahlhandfesseln gesichert werden. Der nun in der Bewegung eingeschränkte Delinquent beleidigte fortan die Beamten. Zu den vorstehenden Straftaten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell