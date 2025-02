BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten am Lörracher Hauptbahnhof fest

Neuenburg am Rhein (ots) - Dreimal wurde ein 24-Jähriger durch Gerichte zu Geldstrafen verurteilt. Da der Mann die Strafen ignorierte, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Die Bundespolizei nahm den Mann an dessen Wohnung in Neuenburg am Rhein fest. Am Sonntagabend, dem 16. Februar 2025 vollstreckte die Bundespolizei drei Haftbefehle gegen einen senegalesischen ...

mehr