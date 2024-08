Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeibeamte mit Messer bedroht - Mann wurde überwältigt

Brilon (ots)

Am Freitag kam es in Brilon gegen 20:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Im Bereich der Kreuziger Mauer wurde zunächst eine verletzte Person gemeldet. Auch gab es Hinweise auf ein mitgeführtes Messer. Aufgrund der zunächst unklaren Einsatzlage waren mehrere Streifenwagen vor Ort. In einem Hinterhof konnten die Beamten einen 42jährigen Mann aus Brilon antreffen, der augenscheinlich Verletzungen erlitten hatte. Im weiteren Einsatzverlauf bedrohte der Mann die Polizeibeamten mit einem mitgeführten Messer. Durch das sehr besonnene Vorgehen der Briloner Polizei konnte der Beschuldigte überwältigt werden. Der Einsatz von Pfefferspray führte zu einer Situation, die eine Entwaffnung der Person ermöglichte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Dort beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten massiv und versuchte erneut diese anzugreifen. Dabei wurde u. a. das Mobiliar des Krankenhauses beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass die Verletzungen des Mannes durch Dritte verursacht worden sind. Die Untersuchungen hierzu dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.

