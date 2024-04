Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Spiegel gestreift und geflüchtet

Am Mittwoch verursachte ein Unbekannter in Heidenheim a.d. Brenz einen Unfall und fuhr davon.

Kurz vor 14 Uhr fuhr eine 77-Jährige mit ihrem VW Golf in der Giengener Straße stadteinwärts. Zwischen den Einmündungen Walther-Wolff-Straße und Waldstraße kam ihr ein Auto entgegen. Das überholte wohl kurz vor dem Ortsausgang mehrere Fahrzeuge, die in Kolonne fuhren. Der Unbekannte fuhr offenbar zum Teil auf der Gegenfahrspur und streifte mit dem linken Außenspiegel seines Fahrzeuges den VW der Seniorin. Dabei wurde der Außenspiegel am VW beschädigt. Während die VW-Fahrerin nach dem Unfall anhielt, flüchtete der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs. Dieser fuhr in Richtung Giengen davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht den Verursacher. Insbesondere Zeugen, die in der Fahrzeugkolonne fuhren und die Hinweise hierzu geben können oder den Unfall beobachtet haben, bittet sie, sich unter Tel. 07321/322-430 zu melden. Gesucht wird ein heller Mittelklassewagen.

Die Polizei mahnt:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

