Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Gerthe - 21 Flaschen Lachgas sichergestellt

Bochum (ots)

21 Flaschen Lachgas stellten Einsatzkräfte der Polizei aus dem Auto eines Mannes (25) aus Dormagen sicher, nachdem er in Bochum einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Der 25-Jährige befuhr am Donnerstagabend, 6. März, gegen 19.10 Uhr den Bövinghauser Hellweg in Richtung Gerther Straße, als er in Höhe der Hausnummer 208 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Auto zuerst gegen einen Pfosten gefahren war, drehte es sich um die eigene Achse und kollidierte anschließend auf der Gegenfahrbahn mit dem Pkw einer Frau (77) aus Dortmund.

Der Dormagener musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte 21 Flaschen Lachgas auf dem Rücksitz. Zudem befanden sich im hinteren Fußraum eine Verpackung mit Luftballons sowie im Fußraum des Fahrers mehrere leere Luftballons.

Da sich der Fahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

