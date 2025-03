Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol

Frankenblick (ots)

Am Samstag, den 29.03.2025, gegen 19.00 Uhr, führten Polizisten der Polizeiinspektion Sonneberg, eine Verkehrskontrolle mit einer Seat-Fahrerin in der Bahnhofsallee in Frankenblick durch. Dabei ergab eine Atemalkoholmessung, dass die 60-jährige Fahrerin mit über 2,0 Promille unterwegs war. Der Führerschein der 60-Jährigen wurde vor Ort eingezogen und eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Zudem wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell