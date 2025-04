Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gebäude brennt

Am Donnerstag konnte die Feuerwehr in Riedlingen Schlimmeres verhindern.

Ulm (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 15.30 Uhr das Dach eines Gebäudekomplexes mit Supermarkt in der Gammertinger Straße in Brand. Das Gebäude, in dem sich mehrere Firmen und eine Arztpraxis befinden, musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte dadurch noch größere Schäden. Der Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Brandermittler des Polizeireviers Riedlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden in den vergangenen Tagen und auch am Donnerstag wohl Reparaturarbeiten durch eine Firma auf dem Dach durchgeführt. Bei den Arbeiten sei wohl auch ein Gasbrenner zum Einsatz gekommen.

