Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl aus Schließfachanlage

Betrügerin dank Kameraaufzeichnungen überführt

München (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. Oktober) konnte eine Diebin festgenommen werden, die zuvor den Rucksack eines 56-Jährigen aus einem Schließfach gestohlen hatte. Ihre Vorgehensweise war dabei besonders dreist. Gegen 15:30 Uhr wendete sich der 56-jährige Deutsche an die Bundespolizei und meldete den Diebstahl seines zuvor im Schließfach eingeschlossenen Rucksackes. Bei einer Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass der Mann aus dem Landkreis Schweinfurt seinen Rucksack um 07:30 Uhr im Schließfach einschloss. Gegen Mittag erschien eine zunächst unbekannte Frau in Begleitung der Schließfachaufsicht, ließ sich das Fach aufschließen, entnahm den Rucksack und entfernte sich anschließend von der Schließfachanlage. Im Rucksack befanden sich nach Aussage des 56-Jährigen Bargeld und Gegenstände im Wert von rund 700 Euro. Gegen 23:30 Uhr konnte die Diebin durch Taschendiebfahnder anhand der Bilder der Kameraaufzeichnungen im Rahmen der Fahndung festgestellt und anschließend festgenommen werden. Es handelt sich um eine 43-jährige Rumänin, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits einschlägig polizeibekannt ist. Der Rucksack sowie dessen Inhalt konnte nicht aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde entschieden, sie am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen. Weshalb der Frau der Rucksack ausgehändigt wurde, ist Gegenstand der durch die Bundespolizei geführten Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell