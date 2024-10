Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl im RE

Tatverdächtiger festgenommen

München (ots)

Am Mittwochvormittag (2. Oktober) gegen 11 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion München eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Münchner Hauptbahnhof gemeldet. Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus dem Regionalexpress RE3. Ein 23-jähriger tunesischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, einem 58-jährigen Deutschen im Zug eine Tasche entwendet zu haben. Bei der Ankunft im Hauptbahnhof München erkannte der Bestohlene den Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig und sprach ihn an. Der 23-jährige Regensburger gab zwar die Tasche zurück, jedoch fehlte ein dreistelliger Bargeldbetrag, woraufhin es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden kam. Die alarmierte Streife der Bundespolizei nahm alle Beteiligten mit zur Wache. Der 58-jährige Passauer wurde als Geschädigter vernommen und anschließend entlassen. Der Tunesier wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung konnte das fehlende Bargeld sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der einschlägig bekannte Tatverdächtige heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

