Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Metalldiebstahl auf Firmengelände

Kevelaer-Wetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagabend und Mittwochvormittag (23. April 2025) Zutritt zum Gelände einer Baustofffirma an der Dellbrückstraße verschafft, indem sie einen Metallzaun im Bereich des Velder Dycks durchtrennten. Sie entwendeten dann eine große Anzahl an Aluminium-Profilen, die auf dem Gelände gelagert waren. Mit einer Länge von vier bis sieben Metern pro Profil ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute in ein bereitstehendes Fahrzeug verladen haben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell