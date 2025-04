Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken verunstalten Garagentor

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die am Wochenende in der Sophienstraße eine Garage verunstaltet haben. Die Unbekannten besprühten zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr, ein Garagentor mit verschiedenen Graffiti-Schriftzügen in weißer Farbe. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wem sind übers Wochenende in der Sophien- und Friedrichstraße unbekannte Personen aufgefallen, die sich im Bereich der Garagen herumgetrieben haben und als Täter in Frage kommen? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an. |cri

