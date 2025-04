POL-PDKL: Unfall verursacht und weitergefahren - KORREKTUR

Polizeidirektion Kaiserslautern

In unserer Pressemeldung vom 11.04.2025, in der wir über eine Unfallflucht berichteten, hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Unfall ereignete sich in Otterberg - nicht, wie zunächst gemeldet, in Otterbach. Wir haben deshalb die Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6011702 korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Hier noch einmal der Zeugenaufruf - diesmal mit korrekter Ortsangabe:

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend (10.04.) in Otterberg unterwegs waren und Hinweise auf einen Pkw geben können. Der unbekannte Fahrer soll demnach gegen 21.20 Uhr auf seinem Weg durch die Hauptstraße das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten haben und zu weit in der Mitte gefahren sein. Dadurch wurde der 32-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Opel Astra dazu gezwungen, nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver stieß der Opel-Fahrer allerdings mit dem rechten Vorderreifen gegen den Bordstein und zog sich einen Schaden an der Felge zu.

Der eigentliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine Beschreibung des Fahrzeugs liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-14199. |cri

