Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte wollten am Samstagabend zwei Jugendliche auf dem Willy-Brandt-Platz kontrollieren. Als die zwei jungen Männer die Streife erblickten, floh einer der beiden jungen Männer. Bei der Kontrolle des anderen 16-Jährigen fanden die Polizisten ein Tütchen mit Marihuana. Der Jugendliche begann, sich der Maßnahme zu widersetzen. Letztendlich musste er überwältigt und gefesselt werden. Der 16-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde er seinem Vater übergeben. Der zweite Jugendliche wurde kurze Zeit später durch eine Polizeistreife am Rittersberg angetroffen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Tütchen mit Amphetamin in der Nähe des Jungen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei beiden sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei einem der 16-Jährigen dauern an. |elz

