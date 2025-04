POL-PDKL: Feuerwerkskörper auf dem Willy-Brandt-Platz gezündet.

Kaiserslautern (ots) - Vier Randalierer traten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen die Steinplatten einer Gebäudefassade am Stiftsplatz. Dabei ging eine der Platten zu Bruch und fiel in Teilen zu Boden. Eine Polizistin, die sich zufällig in ihrer Freizeit in der Nähe befand, verständigte die zuständige Dienststelle. Die Personen im Alter zwischen 25 und 32 Jahren konnten durch die hinzugezogene Streife in der ...

