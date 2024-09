Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand im Umfeld eines Lebensmittelmarktes in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, dem 04.09.2024, um 10:45 Uhr kam es im Bereich der Laderampe eines Lebensmittelmarktes Am Stadtbad in Homburg, zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem dortigen Papiercontainer mit Presse.

Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Homburg konnte letztlich ein kleiner Brandherd im Papiercontainer (am Übergang zur Presse) lokalisiert werden. Der Brand konnte in der Folge ohne besondere Vorkommnisse abgelöscht werden. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell