POL-PDKL: Exhibitionist landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) - Weil sie einen Streit schlichten wollte, ist eine 35-jährige Frau in der Nacht zu Sonntag in der Friedensstraße leicht verletzt worden. Die 35-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sich ein Freund mit einem ihr unbekannten Mann prügelte. Als sie versuchte, die beiden Parteien zu trennen, schlug ihr der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Die Frau hatte eine Rötung und Schmerzen an der ...

mehr