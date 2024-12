Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: LKW reißt Schranke ab

Gießen (ots)

Bei einem unglücklichen Wendemanöver riss ein LKW am vergangenen Montag (16.12./15:15 Uhr) auf der Bahnstrecke von Gießen nach Gelnhausen eine Halbschranke ab. Bei einem Rangiervorgang am Bahnübergang Erdkauter Weg in Gießen, fuhr der 68-jährige LKW-Fahrer rückwärts auf die Gleise.

Während der LKW noch fuhr, leuchtete das Rotlicht am Bahnübergang auf und die Halbschranken senkten sich. Eine der Schranken senkte sich zwischen Zugmaschine und Auflieger.

Da der ungarische LKW-Fahrer die Bahnstrecke und den Bahnübergang freimachen wollte, setzte er die Fahrt fort und riss die Schranke ab.

Es wurden keine Personen verletzt und es kam zu keiner Gefährdung im Bahnverkehr. Durch diesen Vorfall entstand an der Schranke und der Zugmaschine ein Gesamtschaden zirka 1000 Euro. Ein Zug erhielt eine Verspätung von 5 Minuten.

Gegen den Fahrer des LKW leitete die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell