Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendlicher im Zug geohrfeigt - Zeugen gesucht!

Buchenau (Lahn) - Marburg-Biedenkopf (ots)

Gestern Abend (17.12. / 18:50 Uhr) soll ein 15-Jähriger von einem bislang Unbekannten in der RB 23176 auf der Fahrt von Marburg in Richtung Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) geschlagen worden sein. Die Tat soll sich zwischen den Bahnhöfen Buchenau (Lahn) und Biedenkopf ereignet haben. Der Jugendliche saß gemeinsam mit seinen Klassenkameraden im vorderen Zugabteil, nachdem sie zuvor mit der Schulklasse einen Weihnachtsmarkt besucht hatten. Der unbekannte Täter verließ den Zug beim Halt in Biedenkopf. Nachdem der Klassenlehrer Kenntnis von der Tat erlangte, verständigte er die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Personenbeschreibung

Der unbekannte Tatverdächtige soll 170 - 180 cm groß und 25-35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle Haare sowie einen 7-Tage-Bart. Laut Zeugenaussagen soll er arabisch gesprochen haben. Auffällig war eine blaue Tüte, die der Tatverdächtige mit sich führte.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer weitere Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell