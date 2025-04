POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Verkehrsunfall an Ampelkreuzung gesucht

Geldern (ots) - Am 01.02.2025 wurde einer älteren Dame in einem Haushaltswarengeschäft in Geldern die Geldbörse durch unbekannte Täter gestohlen. Kurz darauf am gleichen Tag hoben drei unbekannte weibliche Personen mit der EC-Karte aus dem Portmonee Bargeld im vierstelligen Bereich an einem Bankautomaten in ...

