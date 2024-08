Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Griesheim (ots)

Am Montagmorgen (12.8.) kam es an der Kreuzung Nordring/Schöneweibergasse in Griesheim zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad.

Nach aktuellem Ermittlungsstand, bog der 69-jährige Radfahrer von der Schöneweibergasse auf den Nordring ab. Die 47-jährige Darmstädterin folgte mit ihrem Auto. Kurz darauf wurde das Fahrrad vom Auto erfasst. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Berichterstatterin: POK'in Romig (Polizeistation Griesheim)

