POL-DA: Groß-Zimmern: Auseinandersetzung sorgt für Aufsehen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Eine Auseinandersetzung sorgte am Sonntagnachmittag (11.8.) in der Jahnstraße für Aufsehen. Mehrere Zeugen teilten der Polizei gegen 18:30 Uhr mit, dass es zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen mitten auf der Straße kam. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Zeuge unter anderem Knallgeräusche wahrgenommen haben. Mehrere Streifen eilten sofort zum Einsatzort. In der Zwischenzeit hatte sich die Streitigkeit bereits aufgelöst. Eine Fahndung nach möglichen Beteiligten verlief bislang ohne Ergebnis. Ob bei der Streitigkeit eine Schreckschusswaffe eingesetzt wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlung. Die Kriminalpolizei übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall. Wer am Sonntagnachmittag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer: 0671 - 9656 - 0 zu melden.

