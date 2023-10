LPI-J: Mit Reh kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Heute Nacht kam es gegen 02:00 Uhr in einem metallverarbeitenden Werk in Silbitz zu einer Verpuffung mit anschließendem Brandausbruch. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen 4 Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Es muss von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen werden. Anwohner werden gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

