Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit 3 Pkws

Apolda (ots)

Gestern Mittag kam es in der Goerdelerstraße in Apolda zu einem Unfall. Ein 36-jähriger Subaru-Fahrer hält verkehrsbedingt an, da er eine Person aus seinem Fahrzeug aussteigen lassen wollte. Eine 53-jährige Toyota-Fahrerin wartete daraufhin hinter dem Subaru-Fahrer. Eine 83-jährige VW-Fahrerin nimmt die Haltenden Pkws vor sich aus Unachtsamkeit nicht wahr und fährt infolgedessen der Toyota-Fahrerin von hinten auf. Dabei geriet die VW-Fahrerin in Hektik und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal, woraufhin sie das Auto der Toyota-Fahrerin nach vorne in das Auto des Subaru-Fahrers schob. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, waren aber fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

