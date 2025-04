Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar/Uedem - GPS-Geräte aus Traktoren entwendet

Zeugen gesucht

Kalkar/Uedem (ots)

In den vergangenen Nächten kam es in Kalkar und Uedem zu mehreren Diebstählen aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen. In Kalkar-Wissel entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. April 2025)aus mehreren Traktoren und einem Mähfahrzeug auf dem Gelände eines Lohnunternehmens an der Straße Am Bolk die GPS-Antennen und die dazugehörigen Bildschirme. Auch im Ortsteil Bylerward gingen Unbekannte insgesamt drei Fahrzeuge eines Lohnunternehmens an der Emmericher Straße an. Hier wurden ebenfalls Bildschirme und Navigationsgeräte aus den landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. April 2025) kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Uedem-Keppeln. Auf einem Gehöft entwendeten Unbekannte aus drei Traktoren die Navigationsgeräte, sowie Bargeld aus einem unverschlossenen PKW.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachverhalten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte für Kalkar an die Kripo Kleve unter 02821 5040 und für Uedem an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell