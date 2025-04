POL-PDMT: Vollbrand von Einfamilienhaus

Astert (ots) - In einem Waldgebiet nahe der Ortslage Astert, Verlängerung der Straße "In der Gass", ereignete sich ein am 20.04.2025 / 12:55 Uhr ein Unglücksfall. Ein BMX-Fahrer befuhr ein Waldstück, stürzte und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren neben den Polizeikräften im Einsatz, der Verunglückte musste mittels Trage heraustransportiert, - um ...

