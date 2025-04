Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Berufsinformationsveranstaltung "Fit like a Cop"

Bild-Infos

Download

Diez (ots)

Am Dienstag, den 29.04.2025 in der Zeit von 17:00- 19:00 Uhr findet in Diez erstmalig die Berufsinformationsveranstaltung "Fit like a Cop" statt. Hierbei besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Polizist/-innen der Polizeiinspektion Diez für den Sporttest des Polizeiauswahlverfahrens zu trainieren. Auch weitere Fragen zum Einstellungstest sowie dem Berufsbild können hier besprochen werden.

Teilnehmen können alle Interessierten ab 15 Jahren. Treffpunkt ist am Parkplatz des Diezer Stadtwaldes Hain (Verlängerung Christiansweg). Ihr braucht lediglich Sportklamotten, Trinken & Motivation.

Eine vorherige Anmeldung mit Namen und Telefonnummer unter der folgenden E-Mail Adresse wird erbeten:

PIDiez.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Wir freuen uns auf Euch!

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell