Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gestürzter Radfahrer schwerverletzt

Astert (ots)

In einem Waldgebiet nahe der Ortslage Astert, Verlängerung der Straße "In der Gass", ereignete sich ein am 20.04.2025 / 12:55 Uhr ein Unglücksfall. Ein BMX-Fahrer befuhr ein Waldstück, stürzte und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren neben den Polizeikräften im Einsatz, der Verunglückte musste mittels Trage heraustransportiert, - um letztendlich durch einen Helikopter in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen zu werden.

Die Polizei weist anlassbezogen auf die Gefährlichkeit des Befahrens von sogenannten "Trail-Ways" hin, wo z.B. Wurzelwerke oder nicht erkennbare Bodenvertiefungen zu heftigen Stürzen führen können.

