POL-RE: Bottrop: Mehrere Autos aufgebrochen - Lenkräder und Tachos ausgebaut

Recklinghausen (ots) - Das Polizeipräsidium Recklinghausen veröffentlicht am kommenden Mittwoch, 12. März 2025, den Kriminalitätsbericht für das Jahr 2024. Der Bericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalitätslage in den Städten des Kreises Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop. Wir werden an diesem Tag eine Pressemeldung herausgeben. Den ...

