Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Kriminalitätsbericht wird am 12. März veröffentlicht

Recklinghausen (ots)

Das Polizeipräsidium Recklinghausen veröffentlicht am kommenden Mittwoch, 12. März 2025, den Kriminalitätsbericht für das Jahr 2024. Der Bericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalitätslage in den Städten des Kreises Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop.

Wir werden an diesem Tag eine Pressemeldung herausgeben. Den gesamten Bericht werden wir auf unserer Internetseite zum Download einstellen: https://recklinghausen.polizei.nrw

Für mögliche Nachfragen wird ab etwa 13:00 Uhr ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir Medienvertretende, Fragen und eine telefonische Erreichbarkeit an folgendes E-Mail-Postfach zu senden: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

