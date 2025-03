Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Dorstener Straße/Auf der Lings sind am Donnerstagmittag ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der 66-jährige Motorradfahrer aus Marl wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 65-jährige Autofahrerin aus Haltern am See gegen 12.55 Uhr von der Straße Auf der Lings geradeaus über die Kreuzung fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der auf der Dorstener Straße Richtung B58/Weseler Straße unterwegs war. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell