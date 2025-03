Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Frau leblos in Wohnung gefunden

Recklinghausen (ots)

Ein Rauchmelder hat am Mittwochnachmittag auf der Ulmenstraße einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass offenbar Essen angebrannt war. In der Wohnung wurde außerdem eine leblose Person gefunden. Für die 71-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie war bereits tot. Bei der Polizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Möglicherweise ist die Frau an einem medizinischen Notfall verstorben.

