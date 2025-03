POL-RE: Dorsten: Porsche 911 gestohlen

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich Harman-Löns-Straße/ Finkenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Ein 80-jähriger Fußgänger wollte die Kreuzung in Richtung Amselstraße überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer. Der 39-Jährige aus Marl war auf der Hermann-Löns-Straße in Richtung Sperberweg unterwegs. Der Senior aus Marl ...

