POL-RE: Herten: Streit zwischen Mann und Kind endet mit Anzeigen

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Feldstraße/Staakener Straße sind am Mittwochmittag ein Erwachsener und ein Junge aneinandergeraten. Der Streit löste einen Polizeieinsatz aus. Der Vorwurf: Der Mann soll den Jungen attackiert, bedroht und verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 10-Jährige aus Herten, der gegen 13.35 Uhr mit anderen Kindern unterwegs war, den 53-jährigen Mann aus Herten angerempelt, wodurch die Zigarette und das Feuerzeug des Mannes herunterfielen. Darüber soll sich der 53-Jährige so geärgert haben, dass er den Jungen körperlich angriff. Anschließend ging der Mann weg, konnte aber schnell von der Polizei ermittelt werden. Der 10-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Angaben, was sich vor Ort genau zugetragen hat, gehen auseinander und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch der 53-Jährige hat Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Wer noch weitere, nähere Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

