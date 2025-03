POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin verletzt - Polizei sucht LKW-Fahrer

Recklinghausen (ots) - Auf der Wiesenstraße ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit einem E-Scooter zusammengestoßen. Ein Junge, der mit auf dem E-Scooter stand, wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-jährige Autofahrer aus Herten gegen 21 Uhr rückwärts in eine Einfahrt fahren - und stieß dabei mit dem E-Scooter zusammen, der in Richtung Schützenstraße fuhr. Mit dem Elektro-Roller ...

