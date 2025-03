Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (03.03.2025) zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Rutesheimer Straße in Leonberg. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Krankenhauses einen dort geparkten Mercedes und fuhr anschließend davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell