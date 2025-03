Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: KORREKTUR: 15-Jähriger wirft Steine auf Autos und Polizeikräfte

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro verursachte ein 15-Jähriger am Montagabend (03.03.2025) in Böblingen. Der Jugendliche randalierte gegen 21.05 Uhr zunächst in der Stuttgarter Straße und beschädigte dabei ein geparktes Fahrzeug sowie eine Haustür. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte befand sich der 15-Jährige auf einem Garagendach und warf Steine mit einem Durchmesser von etwa sechs Zentimetern in Richtung der Polizisten sowie auf vorbeifahrende Pkws.

Die Polizeibeamten konnten die Jugendlichen schließlich vom den Dach herunterholen und ihn vorläufig festnehmen.

Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sowie etwaige Geschädigte der Steinwürfe. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell