Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Gemeinschaftliche Körperverletzung nach Discobesuch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (02.03.2025) gerieten drei Männer im Alter zwischen 24 und 28 Jahren zunächst mit einer anderen Gruppe junger Männer in einer Diskothek in der Straße "Im Osterholz" in Asperg in Streit. Die bislang unbekannten Täter wurden daraufhin der Diskothek verwiesen.

Als der 24-, 27- und 28-Jährige zwischen 03:30 Uhr und 4:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg Richtung Industriegebiet Osterholz waren, wurden sie von zwei Taxis überholt, aus denen fünf bis sechs Männer ausstiegen und die Geschädigten gemeinsam angriffen. Danach stiegen die Täter in die Taxis und fuhren weg. Die drei Geschädigten erlitten zum Teil blutende Verletzungen durch Faustschläge und Tritte, die sie im Krankenhaus ärztlich versorgen lassen mussten.

Drei der Täter waren zwischen 25 und 30 Jahren alt: einer hatte einen Schnurrbart und kurze braune Haare und war ca. 175 cm groß, ein anderer Tatverdächtiger war ca. 185 bis 190 cm groß mit schwarzen Haaren, ein weiterer Täter wird mit Irokesenhaarschnitt und Bart beschrieben. Von den weiteren bislang unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen ca. 35 Jahre alt gewesen sein soll und helle Haare hatte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Asperg unter Tel. 07141 15001-70 oder über E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell