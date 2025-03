Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen: 40-jähriger Tatverdächtiger nach Totschlag in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (01.03.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Abend zuvor einen 28-Jährigen getötet zu haben.

Die beiden Männer bewohnten ein gemeinsames Zimmer in einer Asylunterkunft in der Schulstraße in Ditzingen-Hirschlanden. Aus noch ungeklärter Ursache waren die beiden am Freitagabend (28.02.2025) gegen 21.15 Uhr zunächst in verbalen Streit geraten, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. In deren Verlauf stach der 40-Jährige mit einem Messer mehrmals auf den 28-Jährigen ein. Dieser wurde derart schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat vorläufig festnehmen.

Der 40 Jahre alte somalische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (01.03.2025) einer Haftrichterin am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl wegen dem dringenden Verdacht des Totschlags, setzte diesen in Vollzug und wies den 40-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell