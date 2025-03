Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: "Musiker vermisst" - lebensgroßer Pappaufsteller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Eine nicht alltägliche "Personenfahndung" läuft aktuell beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen: Seit Samstag, den 01.03.2025 wird der Musiker H.P. Baxxter (Sänger der Band "Scooter") in Form eines lebensgroßen Pappaufstellers vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Aufsteller in einem Fast-Food-Restaurant in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen, wo er zu Werbezwecken aufgestellt war. Gegen 22:45 verließ er - mutmaßlich unfreiwillig und ohne Zustimmung der Restaurantleitung - in Begleitung eines jungen Mannes das Restaurant und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der unbekannte Begleiter des vermissten Aufstellers soll etwa 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein und kurze blonde Haare gehabt haben. Ferner trug er offenbar eine weiße Daunenjacke. Auch wenn die Musik des "echten" Künstlers unbezahlbar ist, so wird der Wert seines Konterfeis aus Pappe auf etwa 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum Aufenthaltsort des "Vermissten" nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissinge.prev@polizei.bwl.de entgegen.

