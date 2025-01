POL-RZ: Vollsperrung der A 21 aufgrund eines Verkehrsunfalles

Ratzeburg (ots) - 07.01.2025 | Kreis Stormarn | 03.01.2025 - Glinde Am vergangenen Wochenende ( 03.01.2025 - 06.01.2025 ) ist es in der Humboldtstraße in Glinde zu zwei Einbrüchen gekommen. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich am 03.01.2025 zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr über einen rückwärtigen Anbau einer Zimmerei Zutritt zu der Werkstatt. In dem ...

