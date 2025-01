POL-RZ: Abschlussmeldung: Vollsperrung der A1 aufgrund eines Verkehrsunfalles

Ratzeburg (ots) - 07.01.2025 | Kreis Stormarn | 03.01.2025 - 06.01.2025 - Barsbüttel Über das Wochenende ( 03.01.2025, 18:00 Uhr - 06.01.2025, 07:40 Uhr ) ist es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Straße "Barsbütteler Hof" in Barsbüttel gekommen. Die unbekannten Täter begaben sich zunächst auf unberechtigte Weise in den Hausflur eines kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäudes. Über eine Notausgangstür im Gemeinschaftskeller verschafften sich die Täter ...

