POL-RZ: Einbruch in Apotheke

Ratzeburg (ots) - 06.01.2025 | Kreis Stormarn | 02.01.2025 - 04.01.2025 - Ammersbek In der Zeit vom 02.01.2025, 12:00 Uhr - 04.01.2025, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schäferdresch" in Ammersbek. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten unbekannte Täter auf gewaltsame Weise eine rückwärtige Terrassentür. Hiernach wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. ...

