POL-RZ: Trunkenheit in Lauenburg nach Zeugenhinweis

Ratzeburg (ots) - 06.01.2025 | Kreis Stormarn | 03.01.2025 - Lasbek Am Freitagabend (03.01.2025) ist in Lasbek ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die zwei Bewohner des Hauses wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 20.00 Uhr alarmierten die Bewohner des Hauses Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Barkhorster Straße stand das Gebäude ...

mehr