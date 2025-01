Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

06.01.2025 | Kreis Stormarn | 03.01.2025 - Lasbek

Am Freitagabend (03.01.2025) ist in Lasbek ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die zwei Bewohner des Hauses wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 20.00 Uhr alarmierten die Bewohner des Hauses Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Barkhorster Straße stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Der 68-jährige Bewohner und die 59-jährige Bewohnerin wurden vorsorglich mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer aufgrund eines in Brand geratenen Weihnachtsbaumes im Inneren des Gebäudes ausgebrochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell