POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

06.01.2025 | Kreis Stormarn | 02.01.2025 - 04.01.2025 - Ammersbek

In der Zeit vom 02.01.2025, 12:00 Uhr - 04.01.2025, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schäferdresch" in Ammersbek.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten unbekannte Täter auf gewaltsame Weise eine rückwärtige Terrassentür. Hiernach wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zu möglichem Stehlgut und zur Schadenshöhe können nach gegenwärtigen Ermittlungen noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise zu der Tat in dem genannten Zeitraum geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

