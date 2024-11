POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Kierspe (ots) - Am Freitagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus am Pappelweg eingebrochen. Der oder die Täter haben zwischen 15.45 und 18.35 Uhr ein Fenster zerstört und Möbel in dem Haus durchsucht. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind ...

