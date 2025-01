Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Gewerbeobjekte - Buntmetall wird entwendet

Ratzeburg (ots)

07.01.2025 | Kreis Stormarn | 03.01.2025 - Glinde

Am vergangenen Wochenende ( 03.01.2025 - 06.01.2025 ) ist es in der Humboldtstraße in Glinde zu zwei Einbrüchen gekommen.

Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich am 03.01.2025 zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr über einen rückwärtigen Anbau einer Zimmerei Zutritt zu der Werkstatt. In dem Gebäude wurden neben einem Satz Sommerreifen auch mehrere Dachrinnen und Kehlbleche aus Buntmetall entwendet. Nach ersten Schätzungen ist von einer Schadenssumme im niedrigen fünfstelligen Betrag auszugehen.

In der Zeit vom 03.01.2025, 16:00 Uhr bis zum 06.01.2025, 06:30 Uhr, begab sich eine unbekannte Tätergruppierung ebenfalls in eine dort angrenzende Werkstatt. Hierzu stiegen die Täter durch ein seitliches Fenster in das Gebäude ein, welches zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Objekt wieder unverrichteter Dinge.

Zeugen, die im Bereich des dortigen Gewerbegebiets verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter reinbek.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung setzen.

