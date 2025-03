POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Personen bei Unfall mit Bus verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach einer Vergewaltigung im Stadtteil Hervest sucht die Polizei Zeugen. Zu der Tat kam es am Sonntag im Bereich Orthöve. Eine Jugendliche aus Dorsten hielt sich nach ersten Angaben am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr an einem Jagdhochsitz in einem Waldgebiet auf. Hier nahm ein unbekannter Mann Kontakt zu der Jugendlichen auf. Nach Angaben der Jugendlichen griff der Mann sie körperlich an und ...

