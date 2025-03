Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht Zeugen nach einer Vergewaltigung

Recklinghausen (ots)

Nach einer Vergewaltigung im Stadtteil Hervest sucht die Polizei Zeugen. Zu der Tat kam es am Sonntag im Bereich Orthöve. Eine Jugendliche aus Dorsten hielt sich nach ersten Angaben am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr an einem Jagdhochsitz in einem Waldgebiet auf. Hier nahm ein unbekannter Mann Kontakt zu der Jugendlichen auf. Nach Angaben der Jugendlichen griff der Mann sie körperlich an und vergewaltigte sie. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Die Polizei suchte umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Tatverdächtigen. Dabei wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bislang ist die Suche erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, etwa 1,95m groß, 20-25 Jahre alt, blond-braune Haare, vermutlich braune Augen, schwarzer Pullover ohne Kapuze und ohne Aufdruck, unter dem Pullover trug er ein weißes T-Shirt, graue Jogginghose, schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell